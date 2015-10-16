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    Суркис: «Не стану чинить Ярмоленко препятствий»

    Президент киевского «Динамо« Игорь Суркис пообещал, что не будет строить препятствия в случае обращения о переходе нападающего Андрея Ярмоленко в другой клуб.

    «Мы очень быстро нашли общий язык. Я посчитал, что такое событие будет особенно знаковым накануне игры с «Шахтером«, но особенно – важнейших матчей Лиги чемпионов с «Челси«, поэтому пригласил Андрея за несколько дней до них, мы сели, переговорили.

    И теперь официально заявляю: в том случае, если у солидного европейского клуба возникнет желание купить Ярмоленко, вести переговоры следует не через лже-агентов, а непосредственно с «Динамо» и со мной как с президентом.

    Уверяю: все будет цивилизованно, никто не станет чинить Андрею препятствий играть в хорошей европейской команде – он это, вы ведь не станете спорить, заслужил. А пока – у него есть возможность расти с тем клубом, который сделал его нынешним Ярмоленко. Да, наш чемпионат стал слабее в сравнении с тем, что был еще три или четыре года назад, – но менее значимым, чем когда-то, победа в нем для нас не стала.

    Спекуляций, связанных с Андреем, действительно было достаточно. Не стану называть имен лже-агентов, но на самом флажке, 30 или 31 августа, от них поступил звонок: будет предложение по Ярмоленко от «Боруссии«. Мы, мол, не хотим нарушать этические нормы и установленные правила, поэтому обращаемся непосредственно к вам, а не к игроку.

    Но не успел я повесить трубку, как поступила информация: те же люди ведут беседы с самим Ярмоленко, выясняют его клаусулу (прописанную в контракте сумму, за которую клуб обязан отпустить игрока) и прочие детали. Но я не первый день живу на свете и являюсь президентом клуба, поэтому твердо знаю, как вести себя в подобных ситуациях», – заявил Суркис.

    Напомним, сегодня стало известно о том, что форвард подписал с киевским клубом новый пятилетний контракт. Текущее соглашение футболиста было рассчитано до декабря 2015 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    16.10.2015 11:04
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    Комментарии (2)
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    dzvinka
    1444988903
    нуда нуда)))
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    ologreds
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