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    Хедира: «Постараемся победить «Интер»

    Хавбек «Ювентуса« Сами Хедира рассчитывает одержать победу над «Интером» в ближайшем матче.

    «За свои 28 лет я повидал немало. Я играл за «Реал», пробовал силы в Лиге чемпионов. Но опыт в «Ювентусе» – новый и особенный.

    У нас отличная команда с великолепным подбором игроков. Хочу помочь этой дружине вернуться на ведущие роли в Европе. В воскресенье постараемся победить «Интер», – заявил Хедира.

    Напомним, что матч «Интер» – «Ювентус» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в воскресенье, 19 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Transfermarkt

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    16.10.2015 06:15
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