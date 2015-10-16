Хедира: «Постараемся победить «Интер»

Хавбек «Ювентуса« Сами Хедира рассчитывает одержать победу над «Интером» в ближайшем матче.

«За свои 28 лет я повидал немало. Я играл за «Реал», пробовал силы в Лиге чемпионов. Но опыт в «Ювентусе» – новый и особенный.

У нас отличная команда с великолепным подбором игроков. Хочу помочь этой дружине вернуться на ведущие роли в Европе. В воскресенье постараемся победить «Интер», – заявил Хедира.

Напомним, что матч «Интер» – «Ювентус» пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в воскресенье, 19 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.