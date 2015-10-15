Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Радимов: «На всякий случай сделали запасному вратарю майку полевого игрока»

    Радимов: «На всякий случай сделали запасному вратарю майку полевого игрока»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение в матче 16-го тура ФНЛ против КАМАЗа (1:2). По словам наставника, команда испытывает недостаток кадров.

    «Благодарен Игорю Симутенкову, который прислал двоих футболистов из молодежки. В итоге на скамейке запасных было хотя бы четыре человека. Мы даже на всякий случай запасному вратарю сделали майку полевого игрока и даже хотели выпустить его, когда пошел навал в концовке», – рассказывает Радимов.

    Также специалист предположил, что клуб в ближайшее время ждут перемены.

    «В принципе, доволен ребятами. А чтобы реализовывать моменты, надо еще больше работать. Другого не дано. Проигрывать же аутсайдеру – позор. Возможно, будут перемены. В ближайшее время встречаюсь с генеральным директором клуба Максимом Митрофановым».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2015 22:32
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996985
    numo445479
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+