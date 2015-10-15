ФНЛ. КАМАЗ обыграл «Зенит-2», «Балтика» уступила «Арсеналу»

В матче 16-го тура ФНЛ КАМАЗ в гостях переиграл «Зенит-2». На голы Кириллова и Давыдова петербуржцы ответили только мячом Попова с пенальти.

Еще одна встреча тура принесла «Арсеналу» домашнюю победу над «Балтикой».

Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кириллов, 17; 0:2 – Давыдов, 34; 1:2 – Попов (с пенальти), 73.

Зенит-2: Обухов, Зуев, Вяткин, Васильев (Назимов, 72), Зинков, Палиенко, Попов, Зырянов, Богаев, Марков,Киреенко.

КАМАЗ: Агапов,Сахневич, Лебамба, Грачев, Суслов, Поляков, Рухаиа, Кириллов, Хубаев, Давыдов, Гошоков.

Предупреждения: Кириллов, 58; Вяткин, 68.

Судья: Владимир Сельдяков

Арсенал (Тула) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хагуш, 7.

Арсенал: Котов, Денисов, Айдов, Хагуш, Ершов (Тесак, 75), Игнатьев (Рыжков, 79), Кашчелан, Федотов, Стеклов, Кутьин, Вуйович (Маслов, 63).

Балтика: Барановский, Запрудских, Цуканов, Каленкович, Овсиенко, Чхапелия, Макарчук, Ланин, Цимбал, Глушков, Земченков.

Судья: Артем Чистяков

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