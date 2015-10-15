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    ФНЛ. КАМАЗ обыграл «Зенит-2», «Балтика» уступила «Арсеналу»

    В матче 16-го тура ФНЛ КАМАЗ в гостях переиграл «Зенит-2». На голы Кириллова и Давыдова петербуржцы ответили только мячом Попова с пенальти.

    Еще одна встреча тура принесла «Арсеналу» домашнюю победу над «Балтикой».

    Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кириллов, 17; 0:2 – Давыдов, 34; 1:2 – Попов (с пенальти), 73.

    Зенит-2: Обухов, Зуев, Вяткин, Васильев (Назимов, 72), Зинков, Палиенко, Попов, Зырянов, Богаев, Марков,Киреенко.

    КАМАЗ: Агапов,Сахневич, Лебамба, Грачев, Суслов, Поляков, Рухаиа, Кириллов, Хубаев, Давыдов, Гошоков.

    Предупреждения: Кириллов, 58; Вяткин, 68.

    Судья: Владимир Сельдяков

    Арсенал (Тула) – Балтика (Калининград) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хагуш, 7.

    Арсенал: Котов, Денисов, Айдов, Хагуш, Ершов (Тесак, 75), Игнатьев (Рыжков, 79), Кашчелан, Федотов, Стеклов, Кутьин, Вуйович (Маслов, 63).

    Балтика: Барановский, Запрудских, Цуканов, Каленкович, Овсиенко, Чхапелия, Макарчук, Ланин, Цимбал, Глушков, Земченков.

    Судья: Артем Чистяков

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 20:49
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