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    ФНЛ. «Шинник» справился со «СКА-Энергией»

    В матче 16-го тура ФНЛ «Шинник» добыл победу над «СКА-Энергией». Счет открыл Мязин, в концовке встречи Эдиев, казалось, принес гостям ничью, однако в добавленное время исход матча в пользу хозяев решил Султонов.

    Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

    Шинник (Ярославль) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мязин, 62; 1:1 – Эдиев, 85; 2:1 – Султонов, 90+3.

    Шинник: Яшин, Беляев, Ламанж, Ятченко, Цховребов, Щадин, Сиротов, Маляров, Павленко (Султонов, 74), Земсков (Митасов, 61), Мязин.

    СКА-Энергия: Дюпин, Попов, Удалый, Эдиев, Купчин, Безлихотнов (Алексеев, 67), Сорокин (Микуцкис, 35), Карасев (Плетин, 63), Ваганов, Безелюк, Никифоров.

    Предупреждения: Эдиев, 19.

    Судья: Роман Галимов

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 20:28
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