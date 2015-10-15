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    ФНЛ. «Торпедо» Карпина снова проиграло

    В матче 16-го тура ФНЛ «Торпедо» снова потерпело поражение – на этот раз от «Факела». Воронежская команда вышла вперед на 5-й минуте благодаря голу Михаила Бирюкова с пенальти. На 57-й минуте Андрей Мурнин удвоил счет. Артем Воронкин смог отыграть один мяч для своей команды на 64-й минуте.

    Это четвертый матч подряд, который проиграло «Торпедо». В другом матче «Томь» с минимальным преимуществом взяла верх над «Волгой».

    Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

    Торпедо А (Армавир) – Факел (Воронеж) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бирюков, 5 (пен); 0:2 – Мурнин, 57; 1:2 – Воронкин, 64

    Томь (Томск) – Волга (Нижний Новгород) 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Саная, 4.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 18:02
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    Комментарии (8)
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    gogis
    1444922409
    гоните этого карпина
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    roman230582
    1444924085
    Пора возвращаться в Спартак
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    Mi-Lan1899
    1444928492
    Валера,верим!)))
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    maksvalenok
    1444928910
    Какая важная новость
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    Sanloko
    1444931331
    Задолбали уже этим Карпиным! В ФНЛе есть ещё куча команд, которые тоже играли и которыми тоже интересуются, где остальные результаты??
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    Ubuntu
    1444931904
    Если бы Пуделя во время не выгнали из Спартака, мясо сейчас такое же место занимало.
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    belazist
    1444940163
    К сожалению...
    Ответить
    ologreds
    1694996987
    numo445456
    Ответить
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