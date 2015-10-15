ФНЛ. «Торпедо» Карпина снова проиграло

В матче 16-го тура ФНЛ «Торпедо» снова потерпело поражение – на этот раз от «Факела». Воронежская команда вышла вперед на 5-й минуте благодаря голу Михаила Бирюкова с пенальти. На 57-й минуте Андрей Мурнин удвоил счет. Артем Воронкин смог отыграть один мяч для своей команды на 64-й минуте.

Это четвертый матч подряд, который проиграло «Торпедо». В другом матче «Томь» с минимальным преимуществом взяла верх над «Волгой».

Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

Торпедо А (Армавир) – Факел (Воронеж) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бирюков, 5 (пен); 0:2 – Мурнин, 57; 1:2 – Воронкин, 64

Томь (Томск) – Волга (Нижний Новгород) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Саная, 4.

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