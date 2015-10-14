Суарес отметил рост конкуренции в испанской Примере

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился впечатлениями от нынешнего сезона испанской Примеры. По словам уругвайца, в этом году борьба будет очень равной, никто не может предсказать результат.



«Мы все знаем, насколько сильны наши конкуренты: «Реал», «Атлетико», «Валенсия» и «Севилья». Но надо верить в себя и оставаться амбициозными. В этом сезоне Примера стала более конкурентной, чем в предыдущие годы. Мы уже сами не раз теряли очки», – сказал форвард.



Напомним, после семи туров чемпионата Испании «Барселона», набрав 15 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице.