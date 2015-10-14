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    • Ташуев: «Аршавин не расстроился из-за того, что не сыграет против «Зенита»

    Ташуев: «Аршавин не расстроился из-за того, что не сыграет против «Зенита»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал о том, что полузащитник Андрей Аршавин не переживает из-за того, что не сыграет в матче против «Зенита».

    «Расстроился ли Аршавин, что не сможет сыграть против «Зенита»? Он профессионал и не расстраивается из-за такого. Конечно, переживает немного, ведь этого его родной клуб и он горит желанием выйти на поле. Андрею хочется играть и приносить пользу команде. На тренировках видно, как он очень хочет вернуться в строй», – рассказал Ташуев.

    Напомним, что уже месяц Аршавин не может играть из-за надрыва мышц ноги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2015 17:31
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    Комментарии (4)
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    Barsuk52
    1444833205
    он не растроится если вообще не будет играть
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    aleks.meskini12
    1444840532
    Он разве до сих пор играет
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    gennadiy
    1444844843
    Я про него уже забыл
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    ologreds
    1694996992
    numo445363
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