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Корнеев: «Слуцкий должен сделать выбор»

14 октября 2015, 13:16
3

Экс тренер сборной России, ассистент Гуса Хиддинка Игорь Корнеев рассказал о перспективах Леонида Слуцкого в сборной.

- Нужно ли дать Слуцкому доработать до Евро, занимая обе должности?

- За короткий промежуток времени Слуцкий сработал прекрасно. Пусть не всегда при красивой игре, зато задачу он выполнил. В дальнейшем сборную должен тренировать свободный тренер. Слуцкий и Гинер должны прийти к общему знаменателю. Тренер же тоже человек, он тратит свои эмоции и нервы. Слуцкий должен сделать выбор и чем раньше, тем лучше.

- Станет ли для Слуцкого потрясением, если его поставят перед фактом посреди сезона, что он больше не работает с ЦСКА?

Только Гинер способен поставить Слуцкого перед таким фактом. Я не думаю, что у Гинера с Мутко есть такая договоренность. Думаю, что изначально была договоренность взять тренера на цикл из четырех матчей, а после уже смотреть на результаты. Гончаренко? Я не знаю, для чего его позвали. Прямо сейчас он не может стать заменой Слуцкому.

- Слуцкий – идеальный кандидат на роль главного тренера сборной России на ЧМ-2018?

- Об этом рано говорить. За эти четыре матча Слуцкий вновь убедил всех, что является одним из лучших тренеров страны. Давайте дождемся решения от Гинера. Хотя, я думаю, что Слуцкий выбрал бы совмещение.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Россия Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор Мутко Виталий Гинер Евгений
Комментарии (3)
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Petrak86
1444821841
считаю, что до Евро-2016 и на на самом ЧЕ мог бы поработать Слуцкий. СБоры весной не сильно отвлекут Слуцкого, тотального обновления команды все равно не будет перед ЧЕ, а летом ЦСКА уйдет в отпуск и Слуцкий сконцентрируется на сборной. А вот после этого уже готовить сборную на ЧМ-2018 должен свободный тренер. Потому что там важно очень хорошо подготовить сборную, искать в новых хороших игроков, посещать разные матчи, наигрывать схемы, а действующий тренер клуба такую работы делать не сможет
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grafff
1444825079
нельзя уходить с ЦСКА, сборная если опозориться на евро то Слуцкий потеряет работу!!!!! а опозорится по любому!!!
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