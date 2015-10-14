Корнеев: «Слуцкий должен сделать выбор»

Экс тренер сборной России, ассистент Гуса Хиддинка Игорь Корнеев рассказал о перспективах Леонида Слуцкого в сборной.

- Нужно ли дать Слуцкому доработать до Евро, занимая обе должности?

- За короткий промежуток времени Слуцкий сработал прекрасно. Пусть не всегда при красивой игре, зато задачу он выполнил. В дальнейшем сборную должен тренировать свободный тренер. Слуцкий и Гинер должны прийти к общему знаменателю. Тренер же тоже человек, он тратит свои эмоции и нервы. Слуцкий должен сделать выбор и чем раньше, тем лучше.

- Станет ли для Слуцкого потрясением, если его поставят перед фактом посреди сезона, что он больше не работает с ЦСКА?

Только Гинер способен поставить Слуцкого перед таким фактом. Я не думаю, что у Гинера с Мутко есть такая договоренность. Думаю, что изначально была договоренность взять тренера на цикл из четырех матчей, а после уже смотреть на результаты. Гончаренко? Я не знаю, для чего его позвали. Прямо сейчас он не может стать заменой Слуцкому.

- Слуцкий – идеальный кандидат на роль главного тренера сборной России на ЧМ-2018?

- Об этом рано говорить. За эти четыре матча Слуцкий вновь убедил всех, что является одним из лучших тренеров страны. Давайте дождемся решения от Гинера. Хотя, я думаю, что Слуцкий выбрал бы совмещение.