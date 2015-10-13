Гендиректор «Рубина»: «Будущее Чалого определим по завершении первой части сезона»

Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев сказал, что до завершения первой части сезона вопрос насчет главного тренера команды закрыт.

«Валерий Чалый будет руководить командой до конца года. Говорить что-то относительно поисков главного тренера сейчас будет просто неэтично. Это внутреннее дело клуба. Сначала мы должны определить будущее Чалого в „Рубине“, что мы и сделаем по завершении первой части сезона», – говорит Фахриев.

Напомним, что Валерий Чалый был утвержден в качестве главного тренера «Рубина» 9 октября.