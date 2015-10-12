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    • «Кубань» не расплатилась с Хохловым и его тренерским штабом

    «Кубань» не расплатилась с Хохловым и его тренерским штабом

    Экс-тренер «Кубани» Юрий Никифоров рассказал, что перед ним и другими членами бывшего тренерского штаба команды во главе с Дмитрием Хохловым не были выполнены финансовые обязательства, а именно, до сих пор не была выплачена зарплата за 1,5 месяца.

    «Нам должны зарплату за 1,5 месяца, мы уже уведомили клуб, что в случае невыплаты обратимся в палату по разрешению споров, и наши юристы уже занимаются оформлением документов. Проблема сохраняется, задолженность пока не выплачивают. Обещали рассчитаться с нами через неделю после увольнения, но долгое время никаких сдвигов нет», – заявил Никифоров.

    Напомним, что Дмитрий Хохлов был уволен с поста главного тренера «Кубани» 16 сентября и покинул команду вместе со своим тренерским штабом.

    Источник: Р-Спорт

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    12.10.2015 20:24
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