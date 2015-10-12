«Кубань» не расплатилась с Хохловым и его тренерским штабом

Экс-тренер «Кубани» Юрий Никифоров рассказал, что перед ним и другими членами бывшего тренерского штаба команды во главе с Дмитрием Хохловым не были выполнены финансовые обязательства, а именно, до сих пор не была выплачена зарплата за 1,5 месяца.

«Нам должны зарплату за 1,5 месяца, мы уже уведомили клуб, что в случае невыплаты обратимся в палату по разрешению споров, и наши юристы уже занимаются оформлением документов. Проблема сохраняется, задолженность пока не выплачивают. Обещали рассчитаться с нами через неделю после увольнения, но долгое время никаких сдвигов нет», – заявил Никифоров.

Напомним, что Дмитрий Хохлов был уволен с поста главного тренера «Кубани» 16 сентября и покинул команду вместе со своим тренерским штабом.