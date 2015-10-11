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    ФНЛ. «Спартак-2» дома потерпел поражение от «Факела»

    «Спартак-2» на своем поле уступил воронежскому «Факелу» в рамках 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:3. Дубль в составе гостей оформил Александр Касьян, еще один гол на счету Михаила Бирюкова. Единственный мяч хозяев забил Владимир Обухов.

    Напомним, после 15 туров ФНЛ «Спартак-2», набрав 25 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Факел», имея в активе столько же баллов, находится на строчку выше.

    Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Факел (Воронеж) – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Касьян, 1; 1:1 – Обухов, 14; 1:2 – Касьян, 29; 1:3 – Бирюков, 50.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 16:10
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    Комментарии (2)
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    Везде портаг опускают)
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