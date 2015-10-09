Погба вернется в строй через неделю

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба прошел медобследование в клубе после полученной травмы в расположении сборной. 22-летний футболист получил повреждение на тренировке и пропустил вчерашний товарищеский матч с национальной командой Армении (4:0).



Как сообщает пресс-служба туринцев, подтвердился первоначальный диагноз о повреждении связок голеностопа. Таким образом, француз вернется в строй в течение недели.

Напомним, что в текущем сезоне Погба сыграл девять матчей в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. В них он забил один гол и сделал две голевые передачи.