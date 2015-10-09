«Валенсия» предлагает за Черышева 12 миллионов

«Валенсия» готова зимой предложить 12 миллионов евро за полузащитника «Реала» Дениса Черышева. «Летучие мыши» в скором времени сделают мадридцам официальное предложение, сообщает SuperDeporte.

Сначала «Валенсия» предложит «Реалу» вариант с арендой хавбека до окончания сезона. Если руководство «галактикос» откажется от такого предложения, то «летучие мыши» попробуют подписать игрока на постоянной основе.

Отметим, в летнее трансферное окно «Валенсия» уже пыталась арендовать Черышева, но тогда «Реал» ответил отказом.