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    «Валенсия» предлагает за Черышева 12 миллионов

    «Валенсия» готова зимой предложить 12 миллионов евро за полузащитника «Реала» Дениса Черышева. «Летучие мыши» в скором времени сделают мадридцам официальное предложение, сообщает SuperDeporte.

    Сначала «Валенсия» предложит «Реалу» вариант с арендой хавбека до окончания сезона. Если руководство «галактикос» откажется от такого предложения, то «летучие мыши» попробуют подписать игрока на постоянной основе.

    Отметим, в летнее трансферное окно «Валенсия» уже пыталась арендовать Черышева, но тогда «Реал» ответил отказом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 11:37
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    Комментарии (5)
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    Стелс007
    1444380752
    надо переходить
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    mauxa
    1444381871
    Не стоит в Валенсию, там на левом краю тоже не слабая конкуренция, лучше в вильяреал... и в аренду.. в след сезоне Криштиану наконец то покинет Реал и тогда уже можно будет бороться за место в составе!!!
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    ologreds
    1694997024
    numo444818
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