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    Моуринью: «Я читал, что сказал Капелло»

    Главный тренер «Челси« Жозе Моуринью как всегда не смог спокойно отреагировать на критику в свой адрес со стороны Фабио Капелло.

    «Я читал, что сказал Капелло. Тренеру с такой историей лучше говорить о футболе, не затрагивая работу своих коллег. Я мог бы прокомментировать его работу в качестве тренера сборной Англии или его работу со сборной России, но никогда не делал этого. Потому что я предпочитаю уважать отрицательные моменты в работе своих коллег. Я больше говорю о прекрасных моментах в карьере Капелло, которые были полны необычайного успеха», – заявил Моуринью.

    Напомним, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал методы работы наставника «Челси» Жозе Моуринью. По мнению итальянца, Моуринью заставляет футболистов действовать на пределе возможностей.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.10.2015 17:41
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    Комментарии (3)
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    Vadimlazarev
    1444324510
    что ж ты в сторону Венгера не затыкаешься
    Ответить
    Aza23becks
    1444338957
    А у Капелло наискучнейший сухой футбол и постоянные конфликты со звездами
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    ologreds
    1694997028
    numo444756
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