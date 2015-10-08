Мовсесьян: «Слуцкий сумел перенести свои идеи из клуба в сборную»

Скаут ЦСКА Андрей Мовсесьян не видит проблем в совмещении должностей главного тренера ЦСКА и сборной России Леонидом Слуцким.

«Леонид Викторович очень умело использует своих футболистов, зная все их возможности. Это позволяет в кратчайшие сроки переключаться с одной задачи на другую. Многие же отмечали, что футбол в национальной команде очень похож на тот, что демонстрируют армейцы. Слуцкий сумел в кратчайшие сроки перенести свои идеи из клуба в сборную, поэтому проблем с переключением у него точно не возникнет», – рассказал Мовсесьян.

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