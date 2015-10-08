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    В Казань прибыла группа испанских тренеров

    В четверг, 8 октября на тренировочную базу «Рубина» в Казани прибыли испанские специалисты, предположительно – потенциальный главный тренер, которому предложено возглавить команду казанского клуба, и его помощники. Гости в сопровождении генерального директора «Рубина» Ильгиза Фахриева ознакомились с клубной базой.

    После поражения казанцев от «Терека» в Грозном 4 октября Фахриев заявил, что вопрос с главным тренером команды будет решен «сегодня-завтра». Главным кандидатом на этот пост назывался Роберт Евдокимов, в настоящее время возглавляющий лидера ФНЛ оренбургский «Газовик», однако вчера президент «Газовика» Василий Столыпин заявил, что Евдокимов продолжит работу с «Газовиком», поскольку связан с клубом действующим контрактом.

    Источник: KazanFirst

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    08.10.2015 14:26
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    Комментарии (2)
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    paparazzi-kazan
    1444316525
    Давно пора вопрос решать.
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    ologreds
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