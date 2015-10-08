Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Погба вернулся в Турин

    Полузащитник сборной Франции Поль Погба вернулся в расположение туринского «Ювентуса«. Он получил травму на вчерашней тренировке национальной команды – растяжение лодыжки. В четверг утром он прошел углубленное обследование, по результатам которого ему будет необходимо пройти лечение. Точные сроки восстановления игрока не называются, но он точно пропустит ближайший товарищеский матч французов против сборной Армении.

    Напомним, что в текущем сезоне Погба сыграл девять матчей в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. В них он забил один гол и сделал две голевые передачи.

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2015 12:31
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997029
    numo444728
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+