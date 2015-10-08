Погба вернулся в Турин

Полузащитник сборной Франции Поль Погба вернулся в расположение туринского «Ювентуса«. Он получил травму на вчерашней тренировке национальной команды – растяжение лодыжки. В четверг утром он прошел углубленное обследование, по результатам которого ему будет необходимо пройти лечение. Точные сроки восстановления игрока не называются, но он точно пропустит ближайший товарищеский матч французов против сборной Армении.

Напомним, что в текущем сезоне Погба сыграл девять матчей в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. В них он забил один гол и сделал две голевые передачи.