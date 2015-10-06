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    Хонда: «Не понимаю, зачем Михайлович критикует игроков»

    Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда высказал свое отношение к словам главного тренера команды Синиши Михайловича, который раскритиковал своих подопечных.

    «Я этого не понимаю. Нет никакого смысла в обвинении своих игроков. За «Милан» в последнее время играло бесконечное количество футболистов, в этом году было потрачено 100 миллионов евро. Многие игроки выступают за свои сборные, но после перехода в «Милан» им не удается проявить себя», – говорит Хонда.

    Футболист считает, что клубу следует либо подумать над реорганизацией, либо тратить больше денег.

    «Если мы не извлечем урок из поражения от «Наполи», значит, мы еще далеки от завершения перестройки. Опыт последних лет показал, что клуб не может просто взять и начать побеждать, если нет таких денег, как у «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Либо ты тратишь деньги, либо пересматриваешь структуру клуба. Руководители, тренер и болельщики должны быть к этому готовы».

    Источник: Goal.com

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    06.10.2015 20:58
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    Комментарии (2)
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    джон базелон
    1444159884
    Либо перед стать покупать Хонду,Менеза,Балотелли и всякий сброд!Пора брать качественных футболистов и все наладится!
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    ologreds
    1694997038
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