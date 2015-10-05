Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Зырянов: Сейчас я все-таки больше игрок, чем тренер»

    Играющий тренер «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал о своем статусе в команде.

    «Я больше все-таки игрок в первом дивизионе сейчас. Во втором дивизионе, когда мы выступали в ПФЛ в том году, там больше я соответствовал этому понятию, играющий тренер. Сейчас это понятие ушло в сторону уже. А так помогал в тренировочном процессе. Но и сейчас ребятам подсказываю, если им нужна помощь, если они сами подходят, интересуются. Не навязываю свое мнение.

    Владислав Радимов самодостаточный тренер, у него есть помощники. Я смотрю со стороны за этой кухней, пока наблюдаю, присматриваюсь к работе тренера», – рассказал Зырянов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2015 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997045
    numo444467
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+