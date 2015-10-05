Гвардиола: «Боруссия» - одна из лучших команд Европы»

Наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола после победы в матче восьмого тура Бундеслиги над дортмундской «Боруссией» (5:1) отметил игру своей команды на протяжении последнего месяца.

«Я хочу поздравить свою команду не только с победой в матче, но и, в целом, с успешным выступлением в последнем месяце. Мы здорово справились со своей работой.

Сегодня в первые 15 минут матча у нас были небольшие сложности, и мы чересчур часто теряли мяч. Но затем смогли подстроиться под стиль игры «Боруссии». Мы очень рады сегодняшней победе, так как нам удалось переиграть одну из лучших команд Европы», - рассказал Гвардиола.