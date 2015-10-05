Лига 1. Ибрагимович обыграл «Марсель» и другие результаты

«ПСЖ» обыграл «Марсель» в 8-м туре Лиги 1. Победу парижанам принес нападающий Златан Ибрагимович. Швед сделал дубль в конце первого тайма, а матч завершился со счетом 2:1.

«Кан» забил один мяч в матче с «Сент-Этьеном», чего хватило для победы и третьего места в турнирной таблице Лиги 1. Соперник «Рубина» по Лиге Европы «Бордо» после выезда в Казань проиграл «Лорьяну» со счетом 3:2.

Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

Кан – Сент-Этьен – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Делор, 62.

Лорьян – Бордо – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ролан, 38; 1:1 – Муканджо, 47; 2:1 – Уорис, 64; 3:1 – Туре, 79; 3:2 – Юнес, 89.

ПСЖ – Марсель – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Бачуай, 30; 1:1 – Ибрагимович, 41; 2:1 – Ибрагимович, 44.

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Турнирная таблица Лиги 1