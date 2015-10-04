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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Боруссию»

    «Бавария» в 7-м туре Бундеслиги камня на камне не оставила от дортмундской «Боруссии». В первом тайме дублем отметился Томас Мюллер, после чего Обамеянг сократил отставание. Но все надежды команды Томаса Тухеля похоронил Роберт Левандовски, который забил два гола в начале второй половина. Добил «Боруссию» Марио Гетце.

    В еще одном матче «Байер» и «Аугсбург» разошлись миром – 1:1. За гостей сыграл вратарь «аптекарей» Лено, забив в свои ворота, а исправил оплошность партнера Бельараби. Во второй половине «Байер» мог вырвать победу, но Чолханоглу не реализовал пенальти.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

    Бавария– Боруссия (Дортмунд) – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 26; 2:0 – Мюллер, 35 (с пенальти); 2:1 – Обамеянг, 36; 3:1 – Левандовски, 46;.4:1 – Левандовски, 58; 5:1 – Гетце, 66.

    Байер– Аугсбург – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Лено, 12 (в свои ворота); 1:1 – Бельараби, 39.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 20:32
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    Комментарии (6)
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    джон базелон
    1443980691
    Ожедаемо!
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    Антибиотик
    1443981048
    Все по делу! С победой Баварию!!!
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    Z O D I A C
    1443981607
    Левандовски монстр!!!
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    CSKA Dzagoev
    1443983350
    Левандовски жжёт. Кажется что команда просто непобедима. Уже страшно за Арсенал.
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    Сармат Ростов
    1443984132
    Левандовски сдаёт... По два стал забивать)))
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    ologreds
    1694997048
    numo444395
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