Бундеслига. «Бавария» разгромила «Боруссию»

«Бавария» в 7-м туре Бундеслиги камня на камне не оставила от дортмундской «Боруссии». В первом тайме дублем отметился Томас Мюллер, после чего Обамеянг сократил отставание. Но все надежды команды Томаса Тухеля похоронил Роберт Левандовски, который забил два гола в начале второй половина. Добил «Боруссию» Марио Гетце.

В еще одном матче «Байер» и «Аугсбург» разошлись миром – 1:1. За гостей сыграл вратарь «аптекарей» Лено, забив в свои ворота, а исправил оплошность партнера Бельараби. Во второй половине «Байер» мог вырвать победу, но Чолханоглу не реализовал пенальти.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 7-й тур

Бавария– Боруссия (Дортмунд) – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Мюллер, 26; 2:0 – Мюллер, 35 (с пенальти); 2:1 – Обамеянг, 36; 3:1 – Левандовски, 46;.4:1 – Левандовски, 58; 5:1 – Гетце, 66.

Байер– Аугсбург – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Лено, 12 (в свои ворота); 1:1 – Бельараби, 39.

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