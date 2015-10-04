АПЛ. «Арсенал» за 20 минут разгромил «МЮ», Эриксен спас «Тоттенхэм»

«Арсенал» в рамках 8-го тура АПЛ разгромил на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Дублем в этом матче отличился Санчес, еще один гол на счету Озила.

В еще одном поединке «Суонси» и «Тоттенхэм» поделили очки. Репутацию «шпор» спас Кристиан Эриксен, который оформил дубль в этой встрече.

Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Санчес, 6; 2:0 – Озил, 7; 3:0 – Санчес, 19.

Суонси – Тоттенхэм – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Айю, 16; 1:1 – Эриксен, 27; 2:1 – Кейн, 31 (в свои ворота); 2:2 – Эриксен, 65.

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