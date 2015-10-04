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    • АПЛ. «Арсенал» за 20 минут разгромил «МЮ», Эриксен спас «Тоттенхэм»

    АПЛ. «Арсенал» за 20 минут разгромил «МЮ», Эриксен спас «Тоттенхэм»

    «Арсенал» в рамках 8-го тура АПЛ разгромил на своем поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Дублем в этом матче отличился Санчес, еще один гол на счету Озила.

    В еще одном поединке «Суонси» и «Тоттенхэм» поделили очки. Репутацию «шпор» спас Кристиан Эриксен, который оформил дубль в этой встрече.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Санчес, 6; 2:0 – Озил, 7; 3:0 – Санчес, 19.

    Суонси – Тоттенхэм – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Айю, 16; 1:1 – Эриксен, 27; 2:1 – Кейн, 31 (в свои ворота); 2:2 – Эриксен, 65.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.10.2015 19:55
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    Комментарии (12)
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    Serjinho
    1443978914
    му-му хрю-хрю
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    LMI
    1443979474
    Сегодня был тот самый ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ Арсенал. С победой гуннеры!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Ответить
    джон базелон
    1443980907
    МЮ полное дно,команда скучная,без характера и ожидаемо проиграла!Пока у руля ЛВГ,не видать фанатам дьяволов той команды,которую любили во всем мире!
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    gigs84
    1443982975
    Хера себе! Арсена с победой. ЛВГ в отставку.
    Ответить
    anton-84
    1443983651
    Klass Arsenal
    Ответить
    anton-84
    1443983772
    Качественный матч в исполнении Арсенала,дал так дал,красота
    Ответить
    west29
    1443984963
    ван гал погубит МЮ
    Ответить
    астраханец
    1443998634
    Кейн теперь только в свои ворота забивает?)) Не понимаю за что его так переоценивают?)
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    murakami777
    1444013389
    поздравляю всех gunners с яркой победой!!! WE'RE ARSENAL AND WE GO!!!
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    ologreds
    1694997050
    numo444385
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