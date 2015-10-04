«Терек» – «Рубин». Смотреть онлайн

Медленно, но верно «Терек» поднимается по ступенькам турнирной таблицы, проиграв в чемпионате только один матч из десяти.Игра с «Рубином» – хорошая возможность для подопечных Рашида Рахимова продолжить беспроигрышную серию, состоящую из семи матчей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Терек» – «Рубин», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 16:00, не пропустите!