«Лион» – «Реймс» и «Гранада» – «Депортиво». Смотреть онлайн

«Лион» перед матчем 9-го тура Лиги 1 против «Реймса» с 12 очками занимает лишь восьмое место в турнирной таблице, тогда как его соперник идет четвертым.

При этом «Реймс» не проигрывал в пяти последних матчах, а единственное поражение потерпел в игре 3-го тура против «Нанта».

«Гранада» же подходит к противостоянию с «Депортиво», находясь на последнем месте, и потерпев четыре поражения подряд. «Депортиво» занимает шестую строчку, выиграв два последних матча.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть эти встречи. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Лион» – «Реймс» или «Гранада» – «Депортиво», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи «Лион» – «Реймс» – в 18:30 по московскому времени, а «Гранада» – «Депортиво» – в 19:15 мск.