Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Лион» – «Реймс» и «Гранада» – «Депортиво». Смотреть онлайн

    «Лион» – «Реймс» и «Гранада» – «Депортиво». Смотреть онлайн

    «Лион» перед матчем 9-го тура Лиги 1 против «Реймса» с 12 очками занимает лишь восьмое место в турнирной таблице, тогда как его соперник идет четвертым.

    При этом «Реймс» не проигрывал в пяти последних матчах, а единственное поражение потерпел в игре 3-го тура против «Нанта».

    «Гранада» же подходит к противостоянию с «Депортиво», находясь на последнем месте, и потерпев четыре поражения подряд. «Депортиво» занимает шестую строчку, выиграв два последних матча.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть эти встречи. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Лион» – «Реймс» или «Гранада» – «Депортиво», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи «Лион» – «Реймс» – в 18:30 по московскому времени, а «Гранада» – «Депортиво» – в 19:15 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 17:04
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997057
    numo444267
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+