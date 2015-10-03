Роджерсу не нужны гарантии руководства «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс заявил, что ему не нужны гарантии руководства клуба относительно его будущего.

Наставник мерсадийцев был освистан болельщиками после ничьей в матче Лиги Европы против «Сьона» (1:1), которая стала второй для команды в турнире. В чемпионате Англии подопечные Роджерса после победы над «Астон Виллой» (3:2) поднялись на девятое место в турнирной таблице.

Главными претендентами на пост тренера «Ливерпуля» считаются бывший наставник «Реала» Карло Анчелотти и экс-тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп.