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    Канунников: «Игра прослеживается, но нет результата»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо» (0:0).

    «Изначально вышли не прессинговать соперника, специально сели на свою половину, потому что смотрели игры и знаем, что «Бордо» любит играть с мячом. Хотели сыграть плотно, компактно в обороне, выбегать в быстрые контратаки. И они получались, но в концовке чего-то не хватает. То ли паса, то ли креатива какого-то. Есть хорошие отрезки, есть не очень. Физически сегодня смотрелась неплохо. Хорошо, что создаем моменты, но не используем их. Я, в частности.

    На каждую игру настраиваемся серьезно, будет получаться или нет – другой вопрос. Будет время наработать схемы, игровые связи. Будем двигаться. Когда команда не пропускает, это хорошо. Но надежная оборона должна подпитываться хорошей реализацией. Если эти два компонента у нас будут получаться, будет хорошо. Хотелось бы, чтобы «Рубин» уже вернулся. Игра прослеживается, но нет результата», – сказал Канунников.

    Свой следующий матч в Лиге Европы «Рубин» проведет на выезде против «Ливерпуля». Он состоится в четверг, 22 октября.

    Источник: ФК «Рубин»

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    02.10.2015 13:34
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