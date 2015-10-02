Канунников: «Игра прослеживается, но нет результата»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо» (0:0).

«Изначально вышли не прессинговать соперника, специально сели на свою половину, потому что смотрели игры и знаем, что «Бордо» любит играть с мячом. Хотели сыграть плотно, компактно в обороне, выбегать в быстрые контратаки. И они получались, но в концовке чего-то не хватает. То ли паса, то ли креатива какого-то. Есть хорошие отрезки, есть не очень. Физически сегодня смотрелась неплохо. Хорошо, что создаем моменты, но не используем их. Я, в частности.

На каждую игру настраиваемся серьезно, будет получаться или нет – другой вопрос. Будет время наработать схемы, игровые связи. Будем двигаться. Когда команда не пропускает, это хорошо. Но надежная оборона должна подпитываться хорошей реализацией. Если эти два компонента у нас будут получаться, будет хорошо. Хотелось бы, чтобы «Рубин» уже вернулся. Игра прослеживается, но нет результата», – сказал Канунников.

Свой следующий матч в Лиге Европы «Рубин» проведет на выезде против «Ливерпуля». Он состоится в четверг, 22 октября.