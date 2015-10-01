Лига Европы. «Рубин» и «Бордо» голов не забили

В матче второго тура Лиги Европы «Рубин» и «Бордо» не смогли открыть счет и набрали, таким образом, по одному очку.

Напомним, что в этой группе также выступают «Ливерпуль» и «Сьон».

Лига Европы. Группа B. 2-й тур

Рубин (Россия) – Бордо (Франция) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Набиуллин, Кисляк, Оздоев, Карлос Эдуардо, Канунников, Портнягин (Дядюн, 72), Девич (Билялетдинов, 46).

Бордо: Каррассо, Контенто, Ямбере (Сане, 87), Жильберт, Пальоис, Шантом, Поко (Хазри, 57), Жуссие (Плашил, 56), Морис-Белэй, Кривелли, Савье.

Предупреждения: Портнягин, 47; Кривелли, 54; Контенто, 61; Кисляк, 73; Кисляк, 78.

Удаления: Кисляк, 78.

Судья:Гедиминас Мажейка

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