Бенитес: «Реал» держал игру под контролем»

Главный тренер «Реала« Рафаэль Бенитес остался доволен тем, как его команда вела игру во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме« (2:0).

«Я доволен. Мы показали игру значительно лучшую, чем в последнем матче против «Малаги«. Мы уверенно контролировали мяч, «Мальме» имел лишь два или три момента, которые можно назвать опасными. «Реал» держал игру под контролем. Два гола и ни одного пропущенного на выезде – это очень хороший результат», – заявил Бенитес.

Свой следующий матч в Лиги чемпионов «Реал» проведет против «ПСЖ« в среду, 21 октября.