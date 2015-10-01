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    Бенитес: «Реал» держал игру под контролем»

    Главный тренер «Реала« Рафаэль Бенитес остался доволен тем, как его команда вела игру во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме« (2:0).

    «Я доволен. Мы показали игру значительно лучшую, чем в последнем матче против «Малаги«. Мы уверенно контролировали мяч, «Мальме» имел лишь два или три момента, которые можно назвать опасными. «Реал» держал игру под контролем. Два гола и ни одного пропущенного на выезде – это очень хороший результат», – заявил Бенитес.

    Свой следующий матч в Лиги чемпионов «Реал» проведет против «ПСЖ« в среду, 21 октября.

    Источник: УЕФА

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    01.10.2015 08:45
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