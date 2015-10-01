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    Эмери: «Знали, что с «Ювентусом» будет тяжело»

    Главный тренер «Севильи« Унаи Эмери после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда уступила на выезде «Ювентусу« (0:2), признался, что данный результат можно считать справедливым.

    «Справедливый результат. Мы действовали в обороне не лучшим образом, да и в атаке можем играть острее, так что все по делу. Нам следует упорно трудиться, чтобы стать лучше. Впереди еще четыре матча, и мы смотрим в будущее с оптимизмом.

    «Ювентус» был силен в оборонительной игре. Мы никак не могли пробиться к воротам, но надеюсь, этот урок пойдет нам на пользу. Туринцы в прошлом сезоне играли в финале. Кроме того, это действующие чемпионы страны, поэтому мы знали, что будет тяжело», – сказал Эмери после матча.

    Источник: УЕФА

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    01.10.2015 06:54
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    Комментарии (2)
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    Витус Беринг
    1443690480
    Привет от Артёмки !!!
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    ologreds
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    numo444011
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