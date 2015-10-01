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    Аллегри: «Когда владеешь мячом, играть легче»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче второго тура Лиги чемпионов против «Севильи» (2:0).

    «Мы провели хороший матч с точки зрения тактики, техники и защитной игры. Наши атакующие футболисты очень молоды и имеют мало опыта на международном уровне. Хорошо сыграл Эрнанес после всей той критики, что обрушилась на него за матч с «Наполи». Я доволен», – говорит Аллегри.

    «Когда владеешь мячом, то легче играть – как в атаке, так и в обороне. Нам нужно совершенствовать этот элемент игры, но улучшения уже видны».

    Источник: Football Italia

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    01.10.2015 01:29
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