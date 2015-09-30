Агент Маццарри: «Вальтер учит английский»

Агент итальянского тренера Вальтера Маццарри Андре д’Амико сообщил, что его клиент изучает английский язык.

«Он улучшает свои знания, и у него получается вполне неплохо. Отправится ли он в Премьер-лигу? Трудно сказать. Маццарри – тренер высочайшего уровня, для него в первую очередь важно не географическое расположение клуба, а амбициозность проекта», – подчеркнул агент.

Напомним, итальянского специалиста, известного по работе в «Интере» и «Наполи», связывают с «Сандерлендом», «Сток Сити» и «Ливерпулем».