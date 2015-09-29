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    • Ирландские болельщики пожелали игроку «Астон Виллы» сломать ногу

    Ирландские болельщики пожелали игроку «Астон Виллы» сломать ногу

    Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш подвергся травле в социальных сетях со стороны болельщиков сборной Ирландии.

    Несколько дней назад Грилиш, который имеет ирландские корни, объявил, что намерен выступать за сборную Англии.

    «Это было непростое решение, поскольку Ирландия занимает особое место в моем сердце благодаря моей семье. Тем не менее, я решил выступать за страну, в которой родился», – написал Грилиш на своей странице.

    После этого футболист стал получать сообщения, где его называли змеей, желали ему сломать ногу и советовали отныне спать с один открытым глазом.

    20-летний Грилиш играл за сборную Ирландии на юношеском уровне.

    Источник: Daily Mail

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    29.09.2015 01:46
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    Комментарии (3)
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    ilhom0566
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    Станет одноглазым, одноногим пиратом.
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    ologreds
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