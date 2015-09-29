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    Ташуев: «Бердыев организовал капкан в центре поля»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды в матче десятого тура РФПЛ против «Ростова» (2:1).

    «В первом тайме было больше футбола и осмысленных действий со стороны обеих команд. У нас возникали проблемы с подбором мяча. Мы проигрывали подборы, но я ожидал этого, так как знаю, как строит игру Курбан Бекиевич Бердыев, организовывая капкан в центре поля. Мы пытались это моделировать, но не хватило немного времени», – сказал Ташуев.

    По мнению наставника, его подопечные слишком много ошибались.

    «Во втором тайме было больше борьбы и меньше футбола. Выигрывает тот, кто меньше ошибается. К сожалению, мы чаще ошибались».

    Источник: НТВ

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    29.09.2015 00:13
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