Ташуев: «Бердыев организовал капкан в центре поля»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал поражение своей команды в матче десятого тура РФПЛ против «Ростова» (2:1).

«В первом тайме было больше футбола и осмысленных действий со стороны обеих команд. У нас возникали проблемы с подбором мяча. Мы проигрывали подборы, но я ожидал этого, так как знаю, как строит игру Курбан Бекиевич Бердыев, организовывая капкан в центре поля. Мы пытались это моделировать, но не хватило немного времени», – сказал Ташуев.

По мнению наставника, его подопечные слишком много ошибались.

«Во втором тайме было больше борьбы и меньше футбола. Выигрывает тот, кто меньше ошибается. К сожалению, мы чаще ошибались».