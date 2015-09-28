РФПЛ. «Ростов» обыграл «Кубань»

В матче десятого тура РФПЛ «Ростов» дома одолел «Кубань» со счетом 2:1 благодаря дублю Полоза, на который краснодарцы ответили только голом Ткачева.

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Кубань (Краснодар) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Полоз (с пенальти), 23; 1:1 – Ткачев, 34; 2:1 – Полоз, 50.

Ростов: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Маргасов, Гацкан, Байрамян (Бухаров, 89), Нобоа, Калачев (Думбия, 62), Полоз, Азмун.

Кубань: Беленов, Бугаев, Шандао, Армаш, Манолев, Хубулов (Тлисов, 63), Рабиу, Игнатьев, Кулик (Каретник, 90+1), Ткачев, Мельгарехо (Бальде, 74).

Предупреждения: Рабиу, 21; Терентьев, 52; Нобоа, 71; Манолев, 77; Азмун, 80; Армаш, 80.

Судья: Сергей Куликов.

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