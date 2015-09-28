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    РФПЛ. «Ростов» обыграл «Кубань»

    В матче десятого тура РФПЛ «Ростов» дома одолел «Кубань» со счетом 2:1 благодаря дублю Полоза, на который краснодарцы ответили только голом Ткачева.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Кубань (Краснодар) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Полоз (с пенальти), 23; 1:1 – Ткачев, 34; 2:1 – Полоз, 50.

    Ростов: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Маргасов, Гацкан, Байрамян (Бухаров, 89), Нобоа, Калачев (Думбия, 62), Полоз, Азмун.

    Кубань: Беленов, Бугаев, Шандао, Армаш, Манолев, Хубулов (Тлисов, 63), Рабиу, Игнатьев, Кулик (Каретник, 90+1), Ткачев, Мельгарехо (Бальде, 74).

    Предупреждения: Рабиу, 21; Терентьев, 52; Нобоа, 71; Манолев, 77; Азмун, 80; Армаш, 80.

    Судья: Сергей Куликов.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2015 20:52
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    Комментарии (22)
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    андрей андреев
    1443465465
    Спасибо Бердыеву и Ростову.P.s. Денег дайте клубу(не всё москвичам играть)
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    19oleg73
    1443465789
    Кубань не обыгрывает только ленивый.
    Ответить
    slavutiq70
    1443466718
    Бердыем браво,пришёл и поднял команду,несмотря на финансовые проблемы,,,А Аленичеву понимаеш дай два три года поработать для результата
    Ответить
    Сармат Ростов
    1443466719
    Да, да!!! И это при том, что денег не дают (а кушать хочется всегда) Ростов показывает хорошие результаты!!! Спонсора бы, да не жадного-из первой тройки бы не выходили!!!
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    андрей андреев
    1443467102
    В следующем туре на 3 место(пока в зените деруться) и в лигу чемпионов...деньги зарабатывать ))))
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    borsch123
    1443469720
    С Ростовом Спартак будет бороться за чемпионство. Остальные вылетят на хутор.
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    Димон Алма-Ата
    1443493557
    А ведь на месте Ростова должен был быть Рубин...
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    sir_Alex
    1443509562
    С победой ростовчан
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    CSKA №1
    1443535400
    Беленов идет по стопам Лодыркина(((
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    ologreds
    1694997085
    numo443771
    Ответить
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