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    • Виллаш-Боаш: «Обидно, что Андронов не настолько храбр, чтобы явиться на пресс-конференцию»

    Виллаш-Боаш: «Обидно, что Андронов не настолько храбр, чтобы явиться на пресс-конференцию»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал сведения о том, что в раздевалке «Зенита» была драка между Юрием Лодыгиным и Александром Анюковым. Напомним, что эту информацию распространил комментатор Алексей Андронов.

    «Информация о драке – полная бессмыслица. Очень обидно, что вы вынуждены обсуждать это на пресс-конференции. Обидно, что вы выбираете именно эту тему, чтобы задавать вопросы. Обидно, что человек, распространивший информацию о конфликте, не настолько храбр, чтобы присутствовать на пресс-конференции и рассказать нам, как он видит ситуацию. Эта информация – неуважение к Лодыгину, Анюкову и к «Зениту», – говорит португалец.

    Также наставник прокомментировал состояние Анюкова перед матчем Лиги чемпионов.

    «В матче со «Спартаком» Анюков получил удар, у него проблема с ногой. Он будет в заявке на игру с «Гентом». Надеюсь, мы сможем рассчитывать на него».

    Источник: «Советский спорт»

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    28.09.2015 20:33
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    Комментарии (5)
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    LOKOShamilLOKO
    1443462483
    Это Россия. А подобные вещи вынудил Андре сам говорить журналистов и придираться молча работать надо а не говорит в начале сезона не понятно что и этим дизорентировать клуб свой!
    Ответить
    Serjoga
    1443463096
    Если Боаша не пустили в раздевалку, то откуда он знает был конфликт или нет? Тоже ОБС (одна бабка сказала)?
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    Shaft
    1443471889
    Помню его первую пресс-конференцию, когда он переживал по поводу того, что ему задают слишком "обычные" и "мягкие" вопросы. Хех, вспоминаю с улыбкой на лице. Интересно, как ему сейчас такое давление?
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    plehanov6
    1443505685
    Какой может быть разговор? Этот андронов, всю свою сознательную жизнь действует подло и "тихушно"
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    ologreds
    1694997085
    numo443770
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