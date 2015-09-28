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    «Анжи» не вел переговоры с Черчесовым

    Генеральный директор «Анжи« Сергей Кораблев опроверг информацию о переговорах со Станиславом Черчесовым.

    «Я даже не знаю, что сказать. В последнюю неделю я нахожусь в Каспийске. С кем я мог вести переговоры? Если вы мне покажете билет Москва – Махачкала на имя Черчесова, тогда я могу сказать, что он, в принципе, мог прилететь сюда, и я с ним мог вести переговоры. Но я с ним не разговаривал.

    Увольнение Юрия Семина? Это внутренние вопросы кухни «Анжи». Если будет что-то меняться, вы узнаете об этом на официальном сайте. Мы же полностью открытая для прессы команда», – сказал Кораблев.

    Напомним, что сегодня ранее появилась информация о том, что Черчесов в ближайшее время возглавит «Легию».

    Источник: «Советский спорт»

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    28.09.2015 17:46
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