«Аталанта» – «Сампдория». Смотреть онлайн

«Аталанта» и «Сампдория» успешно начали сезон, потерпев в первых пяти турах только по одному поражению.Генуэзцы в минувшем туре вырвали победу у «Ромы» и в случае успеха в Бергамо могут подняться на третью строчку в турнирной таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча – в 22:00 мск.