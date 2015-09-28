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    Клопп возглавит «Ливерпуль» при соблюдении его условий

    Юрген Клопп готов принять предложение «Ливерпуля», но при этом выдвинул мерсадийцам два требования.

    Экс-наставника дортмундской «Борусссии» не устраивает нынешняя система работы клуба во время трансферов, когда за переходы игроков отвечает отдельный комитет, а слово тренера не является ключевым. Также Клопп хочет, чтобы его приход был одобрен всеми членами руководства клуба, а не только ключевыми фигурами.

    Напомним, что Клопп наряду с Карло Анчелотти является главным претендентом на пост наставника мерсисадцев, который сейчас занимает Брендан Роджерс. Ранее тренер опровергал факт переговоров с «Ливерпулем».

    Источник: Daily Mail

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    28.09.2015 06:19
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Derflinger
    1443415854
    Юрген, потерпи до лета, а потом - к нам! )
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    YAMAYKA
    1443422006
    Ну было бы неплохо, что бы Ливерпуль пофеерил, но те кто владеют Лузерпулем на такой врятли пойдут.
    Ответить
    sir_Alex
    1443422582
    Оно ему надо??
    Ответить
    dzvinka
    1443432221
    если свершится - новость осени!
    Ответить
    augur
    1443438622
    отличный ход от Юргена , но прошу БД не разбирай!
    Ответить
    MuminYNWA
    1443456583
    Это будет лучшее, что происходило с клубом, со времен приобретения Коута
    Ответить
    HardPony
    1443469907
    Жаль Джерард не дотерпел до Клоппа. Глядишь и трофей АПЛ выйграл бы
    Ответить
    Кудайберген
    1443496926
    Юрген лучше в Баварию. Испанца скоро выгонем.
    Ответить
    dolf666
    1443779173
    я думаю Клопп возглавит Баварию. какой Ливерпуль для Клоппа, о чём вы...
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    ologreds
    1694997088
    numo443702
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