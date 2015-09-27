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    Серия А. «Интер» пал перед «Фиорентиной»

    После пяти стартовых побед подряд «Интер» с треском провалился в матче с еще одним лидером Серии А – «Фиорентиной». Уже к перерыву гости вели с солидным преимуществом в три мяча – постарались Иличич и Калинич, оформивший дубль. Кроме того, в составе хозяев на 30-й минуте встречи был удален Миранда. Поэтому в дальнейшем «фиалки» чувствовали себя комфортно и довели дело до победы, забив при этом еще один мяч – свой третий гол отпраздновал Калинич. Что до «Интера», то подопечные Манчини нашли в себе силы отквитать один гол, но этого оказалось крайне мало.

    Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

    Интер – Фиорентина – 1:4 (0:3) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Иличич, 4 (с пенальти); 0:2 – Калинич, 18; 0:3 – Калинич, 23; 1:3 – Икарди, 60; 1:4 – Калинич, 76.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 23:38
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1443411394
    Калиф на час
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    augur
    1443438711
    ничего страшного , успеха нам далее , сезон длиииииинный
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    ologreds
    1694997091
    numo443655
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