РФПЛ. «Рубин» не совладал с «Уралом» в Казани

В матче десятого тура РФПЛ «Урал» сумел на чужом поле одержать победу. Поверженным оказался «Рубин», который серьезно штормит в нынешнем сезоне. У хозяев голом отметился защитник Эльмир Набиуллин. Гости ответили выстрелом Подберезкина, а решил же судьбу встречи автогол Соломона Кверквелии.

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Подберезкин, 3; 1:1 – Набиуллин, 25; 1:2 – Кверквелия, 79 (автогол).

Рубин: Рыжиков, Котуньо (Билялетдинов, 46), Кузьмин, Камболов, Кверквелия, Набиуллин (Устинов, 83), Карлос Эдуардо (Девич, 74), Георгиев, Оздоев, Портнягин, Каннуников.

Урал: Жевнов, Данцев (Хозин, 90), Мартынович, Фонтанелло, Подберезкин (Ставпец, 55), Сапета (Гогниев, 69), Ерохин, Фидлер, Кулаков, Асеведо, Лунгу.

Предупреждения: Каннуников – Мартынович, Сапета, Кулаков, Ерохин, Ставпец.

Судья: Алексей Егоров.

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