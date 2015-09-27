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    РФПЛ. «Рубин» не совладал с «Уралом» в Казани

    В матче десятого тура РФПЛ «Урал» сумел на чужом поле одержать победу. Поверженным оказался «Рубин», который серьезно штормит в нынешнем сезоне. У хозяев голом отметился защитник Эльмир Набиуллин. Гости ответили выстрелом Подберезкина, а решил же судьбу встречи автогол Соломона Кверквелии.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Подберезкин, 3; 1:1 – Набиуллин, 25; 1:2 – Кверквелия, 79 (автогол).

    Рубин: Рыжиков, Котуньо (Билялетдинов, 46), Кузьмин, Камболов, Кверквелия, Набиуллин (Устинов, 83), Карлос Эдуардо (Девич, 74), Георгиев, Оздоев, Портнягин, Каннуников.

    Урал: Жевнов, Данцев (Хозин, 90), Мартынович, Фонтанелло, Подберезкин (Ставпец, 55), Сапета (Гогниев, 69), Ерохин, Фидлер, Кулаков, Асеведо, Лунгу.

    Предупреждения: Каннуников – Мартынович, Сапета, Кулаков, Ерохин, Ставпец.

    Судья: Алексей Егоров.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 20:56
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    Комментарии (10)
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    Zenit_EKB_88
    1443376983
    Ееее с победой Ебург!!!!
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    LOKOShamilLOKO
    1443377295
    Урал с победой. Сказать я удивлен нет скажу что и до этого выстрел рубина с локо это лишь мега случайность. Ради уважения тех кто смотрел и нравился Рубин Бердыева за имя клуба которое он сделал ,руководство сделайте что нибудь реально клуб который всегда бился стал тем кого бьют все кому не лень
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    LOKOfanatik19
    1443377379
    Рубин не совладал ??? Это он еще отделался....
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    майкл
    1443379473
    Перелив ждёт татарчат. PS хоть болею за Рубин но то что менехан натворил в клубе не прощу , жалко но пускай в пердив уходят и не позорятся
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    майкл
    1443379524
    Да Урал с победой!!!
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    майкл
    1443379697
    Что не говори менехан чурка натуральный бля как его Путин не выгнал этого чмошника
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    Alek7183
    1443421289
    С победой всех уральцев!
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    ologreds
    1694997091
    numo443652
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