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    Серия А. «Лацио» обыграл «Верону» и другие результаты

    В Италии завершились четыре матча 6-го тура Серии А. «Лацио» на выезде обыграл «Верону» со счетом 2:1, победу римлянам принес Пароло за четыре минуты до конца встречи. Кроме того, побед добились «Удинезе» и «Торино», а «Сассуоло» и «Кьево» поделили очки между собой.

    Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

    Болонья – Удинезе – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мунье, 31; 1:1 – Агеманг-Баду, 61; 1:2 – Сапата, 85.

    Верона – Лацио – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эландер, 33; 1:1 – Билья, 63; 1:2 – Пароло, 86.

    Сассуоло – Кьево – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дефрель, 3; 1:1 – Палоски, 24.

    Торино – Палермо – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гонсалес, 44 (в свои ворота); 2:0 – Бенасси, 48; 2:1 – Гонсалес, 71.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 17:59
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    Комментарии (2)
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    sir_Alex
    1443376493
    С победой "лациале"!
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    ologreds
    1694997093
    numo443634
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