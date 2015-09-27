Серия А. «Лацио» обыграл «Верону» и другие результаты

В Италии завершились четыре матча 6-го тура Серии А. «Лацио» на выезде обыграл «Верону» со счетом 2:1, победу римлянам принес Пароло за четыре минуты до конца встречи. Кроме того, побед добились «Удинезе» и «Торино», а «Сассуоло» и «Кьево» поделили очки между собой.

Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

Болонья – Удинезе – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мунье, 31; 1:1 – Агеманг-Баду, 61; 1:2 – Сапата, 85.

Верона – Лацио – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Эландер, 33; 1:1 – Билья, 63; 1:2 – Пароло, 86.

Сассуоло – Кьево – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Дефрель, 3; 1:1 – Палоски, 24.

Торино – Палермо – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гонсалес, 44 (в свои ворота); 2:0 – Бенасси, 48; 2:1 – Гонсалес, 71.

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