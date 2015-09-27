Бубнов: «Локомотив» подтвердил статус второй команды России»

Эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча десятого тура РФПЛ ЦСКА – «Локомотив» (1:1).

«О ЦСКА сказать особенно нечего. Армейцы играли так, как играют, ничего нового. Главное, что с потерей Фернандеса упал атакующий потенциал команды. Ни Щенников, ни Набабкин не умеют так обострять и создавать численное преимущество. В целом же у ЦСКА оборона понесла заметные потери — ведь не играл еще и Василий Березуцкий. У красно-синих и так защита не очень надежная, а тут еще такая ротация…

«Локомотив» же был в оптимальном составе. У железнодорожников много опытных игроков, команда достаточно сыграна. Впрочем, пока еще нет той мощи в атаке, какая могла бы быть — с таким-то ресурсом. Это потому, что коллектив по-прежнему еще строится. Но закрыться они могут, что в очередной раз и показала эта игра. Гости практически не позволили ЦСКА создавать моменты.

Таким образом, «Локомотив» подвердил свой нынешний статус второй команды России и показал, что так высоко находится не случайно. Более того, у железнодорожников есть резерв для того, чтобы еще прибавить. Думаю, по ходу чемпионата они могут пересмотреть свои турнирные задачи. Да, было поражение от «Рубина», но тогда москвичи совершили очень много ошибок — это просто какой-то несчастный случай. Теперь же они произвели хорошее впечатление и таких ляпов больше не допустили. Игра была равная, даже когда «Локомотив» остался в меньшинстве. Команда быстро перестроилась и сумела отбиться», – сказал Бубнов.