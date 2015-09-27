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    • Бубнов: «Локомотив» подтвердил статус второй команды России»

    Бубнов: «Локомотив» подтвердил статус второй команды России»

    Эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча десятого тура РФПЛ ЦСКА«Локомотив» (1:1).

    «О ЦСКА сказать особенно нечего. Армейцы играли так, как играют, ничего нового. Главное, что с потерей Фернандеса упал атакующий потенциал команды. Ни Щенников, ни Набабкин не умеют так обострять и создавать численное преимущество. В целом же у ЦСКА оборона понесла заметные потери — ведь не играл еще и Василий Березуцкий. У красно-синих и так защита не очень надежная, а тут еще такая ротация…

    «Локомотив» же был в оптимальном составе. У железнодорожников много опытных игроков, команда достаточно сыграна. Впрочем, пока еще нет той мощи в атаке, какая могла бы быть — с таким-то ресурсом. Это потому, что коллектив по-прежнему еще строится. Но закрыться они могут, что в очередной раз и показала эта игра. Гости практически не позволили ЦСКА создавать моменты.

    Таким образом, «Локомотив» подвердил свой нынешний статус второй команды России и показал, что так высоко находится не случайно. Более того, у железнодорожников есть резерв для того, чтобы еще прибавить. Думаю, по ходу чемпионата они могут пересмотреть свои турнирные задачи. Да, было поражение от «Рубина», но тогда москвичи совершили очень много ошибок — это просто какой-то несчастный случай. Теперь же они произвели хорошее впечатление и таких ляпов больше не допустили. Игра была равная, даже когда «Локомотив» остался в меньшинстве. Команда быстро перестроилась и сумела отбиться», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    27.09.2015 11:18
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    Комментарии (6)
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    LOKOShamilLOKO
    1443345320
    Трезво и по делу
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    Nesterenko
    1443348435
    Про Локомотив очень мало говорят в этом году и зря! Один только Бубнов, локо как буд-то никто и не замечает...
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    CSKA-39-
    1443353768
    Нет, локо по прежнему третья команда РПЛ, в этом сезоне так точно, поиграют в ЛЕ, наберутся опыта и уверенности и в следующем сезоне поборются если не за чемпионство то за ЛЧ однозначно. А в этом сезоне сдуются в конце, ибо опыта играть на два с половиной фронта нет.
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    ologreds
    1694997093
    numo443632
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