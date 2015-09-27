Онлайн-трансляция «Рубин» – «Урал» начнется в 19:00

«Рубин» потихоньку выбирается из подвала турнирной таблицы, набрав четыре очка в двух последних матчах с «Локомотивом» и «Динамо». В случае успеха казанцы могут отдалиться от зоны вылета, но обыграть набравшего хорошую форму «Урал» будет очень нелегко. Подопечные Вадима Скрипченко с учетом кубкового матча не знают поражений в пяти встречах подряд и приезжают в Казань в отличном настроении.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Урал». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!