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    «Вильярреал» впервые в истории вышел в лидеры Примеры

    «Вильярреал», обыграв на своем поле «Атлетико» (1:0) в матче шестого тура Примеры, впервые в истории единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Желтая субмарина» набрала 16 очков в 6 матчах, не потерпев ни одного поражения на старте сезона.

    В сезоне-2008/09 у «Вильярреала» также было 16 очков в первых 6 матчах, а в седьмом туре клуб сыграл вничью с «Эспаньолом». Таким образом, у «желтой субмарины» есть шансы превзойти то достижение в ближайшей игре с «Леванте», показав свой лучший старт в истории.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.09.2015 06:43
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    Комментарии (2)
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    Красавцы, Только побед)))
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    ologreds
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