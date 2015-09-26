Видеотрансляция матча «Наполи» – «Ювентус» – на «Бомбардире»

«Наполи» и «Ювентус» показали одинаково неудачный результат на страте чемпионата. Сегодня в очной дуэли команды, которые претендуют на самые высокие места в турнирной таблице Серии А, постараются исправить свое незавидное положение.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Наполи» – «Ювентус». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:30, не пропустите!