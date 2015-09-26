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    • Радимов: «Кержаков в Нижний Новгород не поедет, он совершенно не готов»

    Радимов: «Кержаков в Нижний Новгород не поедет, он совершенно не готов»

    Главный тренер «Зенита -2» Владислав Радимов рассказал, что нападающий Александр Кержаков тренируется наравне со всеми, но играть пока не готов.
    — Как обстоят дела с Александром Кержаковым?
    — Керж тренируется наравне со всеми. Специально под него тренировочный процесс менять мы не собираемся. Как будет дальше? Если ему понадобится наша помощь в получении игровой практики, мы никогда не откажем.

    — Кержаков сможет принять участие в матче с «Волгой»?

    — Нет, в Нижний Новгород он точно не поедет — только начал тренироваться и совершенно не готов. Ну а дальше все зависит от него самого.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.09.2015 10:40
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