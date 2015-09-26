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    Бенитес: «Малага» может преподнести сюрприз»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес накануне матча шестого тура чемпионата Испании с «Малагой» отметил силу соперника и рассказал о ситуации с травмированными футболистами.

    «Мы должны сосредоточиться на «Малаге». Это хорошая команда, и в матче против «Барселоны» она показала, что хорошо организована и имеет четкий игровой стиль. Нам нужно быть внимательными, поскольку подобные команды могут преподнести сюрприз.

    Травмированные игроки «Реала» постепенно идут на поправку. У Пепе был дискомфорт после матча с «Атлетиком», и мы должны оценить состояние португальца, а также решить, стоит ли выпускать его на поле в ближайшей игре, если проблема не до конца устранена. Я всегда внимателен, когда речь заходит о травмах. Все ребята хорошо работают. Хамес и Бэйл мне сказали, что чувствуют себя лучше. Если они наберут форму, то могут вернуться в строй к среде или к следующей игре чемпионата Испании», — цитирует специалиста пресс-служба «Реала».

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2015 06:50
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