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    • «Ливерпуль» лишился трех игроков перед матчем с «Астон Виллой»

    «Ливерпуль» лишился трех игроков перед матчем с «Астон Виллой»

    Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс рассказал на пресс-конференции, посвященной матчу седьмого тура АПЛ против «Астон Виллы», о том, что трое футболистов не смогут принять в этой игре участие.

    Речь идет о нападающем Кристиане Бентеке, полузащитнике Роберто Фирмино и защитнике Деяне Ловрене.

    «Кристиан, вероятно, выбыл ненадолго. Фирмино неудачно приземлился в матче Кубка Лиги, и есть подозрение, что на одной и костей спины появилась трещина. Деян пропустит несколько недель из-за повреждения связок. Очевидно, что на этих троих игроков мы не сможем рассчитывать в игре с «Астон Виллой», – прокомментировал Роджерс.

    Матч «Ливерпуль» – «Астон Вилла» состоится в субботу 26 сентября.

    Источник: Skysports

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    25.09.2015 19:05
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